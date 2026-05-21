294 yıla kadar hapsi istendi

Haberin Devamı

11 kadının mağdur olarak yer aldığı iddianamede, örgüt lideri olduğu öne sürülen Ersoy’un normalin dışında bir cinsel yaşantısının olduğu, mağdurlarla ve örgüt üyeleri ile çoklu ilişkiye girdiği, çevresindekileri de bu ilişkilerin tarafı olarak kullandığı ileri sürüldü.

11 KADIN MAĞDUR VAR

Habertürk’ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025’te tutuklanmıştı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, spiker Meltem Acet, Burcu Akyüz, Dilek Olgun, Melis Asena Özkan, Reyhan Köse, Buse Öztay, Ebru Gülan, Ece Aslan, Elif Kılınç, Gizem Ayabaktı ve Şevkiye Dilara Yıldız ‘suçtan zarar gören mağdurlar’ olarak yer aldı.

Haberin Devamı

‘11 KEZ NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI’

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy’un ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ suçlarından 11 yıldan 27.5 yıla kadar, ‘zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından ise 266 yıldan az olmamak şartıyla toplam 293.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ahmet Göçmez’in ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile ‘5 kez nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 100 yıldan az olmamak şartıyla hapis ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 110 yıla kadar hapsi talep edildi. Nurullah Mahmut Dündar, Mustafa Manaz, Taner Çağlı ve Tolga Aykut’un ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ suçlarından 5 yıldan 10 yıla ve 51 yıldan az olmamak üzere toplam 61 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Haberin Devamı

‘MEHMET AKİF SUÇ ÖRGÜTÜ’

İddianamede, olayın örgüt kapsamında işlendiği ve bu örgütün Mehmet Akif Ersoy liderliğinde ve birtakım üyelerden oluştuğu öne sürüldü. ‘Mehmet Akif Suç Örgütü’nün, özellikle kokain maddesinin kişiler üzerindeki etkisini hem kadın mağdurlar üzerinde hem de örgüt üyeleri üzerinde sıkça kullandığı ileri sürüldü. Mehmet Akif Ersoy’un. arkadaş ve iş çevresinden tanımakta olduğu örgüt üyeleri ile sıkça uyuşturucu madde sağladığı partiler düzenlediği, bu partiler esnasında cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullandığı iddia edildi. Şüphelilerin sürekli ve istikrarlı olarak üzerine atılı suçları birlikte işledikleri ve işbirliği içinde Mehmet Akif Ersoy liderliğinde suç örgütünü kurdukları iddia edildi. 96 sayfalık iddianame, İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Haberin Devamı

‘DOĞRULUK MU CESARET Mİ OYUNUYLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMELERİNİ SAĞLAMIŞLAR’

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Ersoy’un normalin dışında bir cinsel yaşantısının olduğu, mağdurlarla ve örgüt üyeleri ile çoklu ilişkiye girdiği, çevresindekileri de bu ilişkilerin tarafı olarak kullandığı ileri sürüldü. Örgüt üyelerinin de kişisel menfaat karşılığında kendi çevrelerindeki kadınları bu ilişkinin tarafı haline getirdikleri öne sürüldü. İddianamenin devamında, “Bu eylemi de düzenlemiş olduğu partilerde önce uyuşturucu madde kullanımı yoluyla mağdurların karar alma süreçlerini etkiledikleri, ardından da ‘doğruluk mu cesaret mi’ oyununu oynayarak oyun içerisinde cinsel içerikli sorularla ve isteklerle mağdurların tepkilerini ölçerek çoklu cinsel ilişkiye girmelerini sağlamışlardır” denildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Çalışana verilen yemek ücreti değişti Haberi görüntüle

‘KONUMUNDAN DOLAYI ÖRGÜT LİDERİNE İTAAT ETTİLER’

İddianamede, uyuşturucu maddeleri örgüt lideri Mehmet Akif Ersoy’un Ulus’ta ve Seba Flats’te bulunan evlerinde diğer şüphelilere ve mağdurlara sağladığı ileri sürüldü. Ersoy’un çalıştığı sektör ve bulunduğu görevlerden dolayı nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunun düşünülmesi nedeniyle diğer şüphelilerin bu konumundan dolayı örgüt liderine itaat ettiği ifade edildi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Akif Ersoy’un, diğer şüphelileri kontrol ve organize ettiği belirtildi.

‘PSİKOLOJİK DESTEK ALDILAR’

İddianamede, örgüt üyesi olan şüphelilerin, örgüt faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla mağdurlara temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kullandırarak, iradelerini fesada uğratarak normal şartlar altında rıza göstermeyecekleri cinsel ilişkilere rıza göstermelerini sağladıkları ve cinsel birliktelik yaşadıkları öne sürüldü. İddianamede mağdurların bir kısmının beyanlarında uğradıkları cinsel saldırı eylemlerinden sonra yaşadıkları psikolojik travma nedeniyle psikolojik destek aldıklarına da yer verildi.

Haberin Devamı

DOSYALARI AYRILDI

Soruşturma kapsamında Veyis Ateş, Ali Yaşar Koz, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç, Steven Sadettin Saran, Hasan Dereci, Şakir Tekin, Yusuf Timur Savcı, Burcu Akyüz ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer sağlama’ iddiasına ilişkin dosyanın ayrılmasına ve soruşturmaya ayrılan dosya üzerinden devam edildiği belirtildi. Ayrıca alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanan Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Ela Rümeysa Cebeci, Mustafa Karataş, Mustafa Manaz, Steven Sadettin saran, Taner Çağlı, Ufuk Tetik, Yusuf Timur Savcı, Şakir Tekin, Abdullah Çebi, Umut Evirgen, Burcu Akyüz, Buse Öztay, Dilek Olgun, Ebru Gülan, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Şevkiye Dilara Yıldız ile kan ve idrar testi sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlanmayan Gizem Ayabaktı, Ebru Keskin, Ece Aslan, Elif Kılınç, Hande Sarıoğlu, Meltem Acet, Mesut Paçavra, Pınar Erbaş, Reyhan Köse, Serdar Tokdemir, Tansel Kaya, Tuğba Özkan, Tuğçe Acar ve Serkan Toper hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan dosyanın ayrıldığı, soruşturmanın ayrılan dosya üzerinden devam ettiği ifade edildi.