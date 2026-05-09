293 milyon liralık kara para operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Kara Para Operasyonu#Narkotik Suçlar#Lüks Araçlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 07:00

GAZİANTEP merkezli yürütülen soruşturmada narkotik bağlantılı kara para ağı deşifre edilerek, çökertildi.

13 Kasım 2025 tarihinde başlatılan soruşturmada MASAK raporları doğrultusunda 57 şüpheliye işlem yapıldı. Soruşturmada piyasa değeri 293 milyon 400 bin TL olan malvarlığına müdahale edildi. Lüks segmentte Porsche, Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Land Rover marka 32 araç ile 25 taşınmaza satılamaz ve devredilemez şerhi konuldu. Daireler ve düğün salonlarının da bulunduğu geniş mülk ağı dikkat çekerken, 29 kişi ile 4 şirkete ait banka hesapları da bloke edildi.

6 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Dün düğmeye basılan operasyonda, 30’u Gaziantep’te olmak üzere 36 şüpheliye işlem yapıldı. 18 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gaziantep merkezli Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Adana ve Malatya’yı kapsayan ikinci operasyonda ise 49 şüpheliye işlem başlatıldı. Bu kapsamda 13 kişinin cezaevinde olduğu, 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonların devam ettiği belirtildi.

 

 

