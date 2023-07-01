29 yıllık tapusuz siteye yıkım kararı

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Binalarının sağlam olduğunu öne süren site halkı ise tahliyeye karşı çıkıyor. Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı 1584 Sokak’taki Kanarya Sitesi’nde 66 daire bulunuyor. 1975 yılı inşaat yönetmeliğine göre; 1994 yılında yapılan 10 katlı sitenin 33 dairelik bloku, inşa edildiğinden bu yana hiç kullanılmadı. 33 dairelik diğer 2 blokta oturanların ise tapusu bulunmuyor. Arsa sahibi P.Ç., sitenin güncel deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve yıkılmasının an meselesi olduğu gerekçesi ile daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı.

Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlarla sitenin sağlam olduğunu öne sürdü. Konu yargıya taşındı; kooperatif üzerinden yapılan sözleşmeye göre oturanlar arsa sahibiyle davalık oldu. Kooperatif yöneticisi Fatih Karakoç, kendilerine gelen tebligatta imza, kaşe bulunmadığını, resmi evrak niteliği olmadığını söyledi: “Belediyeye tebligatı gönderip göndermediklerini soracağız. Mahkemeye yeniden başvurduk. Belediye de mecburen mahkemeden çıkacak kararı bekleyecek. Her taraftan olumsuz netice alırsak yapacak bir şey yok.”