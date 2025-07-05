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29 yıllık cezadan böyle kaçtı! Duyan 'yok artık' dedi... Hayvan postu giydi, ayı kapanı kurdu...

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#Denizli#Jandarma#Kaçış Hikayesi
29 yıllık cezadan böyle kaçtı Duyan yok artık dedi... Hayvan postu giydi, ayı kapanı kurdu...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 14:11

Denizli'nin Tavas ilçesinde 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Faruk Duman'ın dağdaki kaçış hikayesi yok artık dedirtti. 8 ay boyunca çadır kurdu, hayvan postu giydi, ayı kapanı kurdu...

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Tavas ilçesinde hakkında 7 ayrı suçtan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Duman'ın evine farklı zamanlarda gece-gündüz giden jandarma ekipleri, kendisine ulaşamadı. Duman'ın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi.

Bölgede araştırma yapan JASAT ekibi, Duman'ın en son 8 ay önce dağlık alana doğru gittiğini belirledi. 'Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan kaydı bulunan Duman'ın yakalanması için önceki gün operasyon düzenledi. Operasyona JASAT'ın yanı sıra Jandarma Asayiş Komando Timleri ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı. Faruk Duman, operasyonla yakalandı.

29 yıllık cezadan böyle kaçtı Duyan yok artık dedi... Hayvan postu giydi, ayı kapanı kurdu...

HAYVAN DERİLERİNDEN GİYSİ YAPMIŞ

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Yakalandığı bölgede yapılan aramada Faruk Duman'ın kurduğu çadırda yaşadığı, avladığı hayvan derilerinden giysi yaptığı tespit edildi. Duman'ın yakalanmamak için sık sık yerini değiştirdiği de belirlendi. İncelemelerde, yaşadığı yere Hint keneviri ekip, yetiştirdiği de tespit edildi.

29 yıllık cezadan böyle kaçtı Duyan yok artık dedi... Hayvan postu giydi, ayı kapanı kurdu...
Ormanlık alan içindeki çadırda 105 gram esrar, muhtelif yaşamsal malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği de bulundu. Şüphelinin ektiği kenevirleri sulamak için bir sulama sistemi oluşturduğu, kenevirleri yaban hayvanlarından korumak için de çevresine ayı kapanı tuzağı kurduğu belirlendi.
29 yıllık cezadan böyle kaçtı Duyan yok artık dedi... Hayvan postu giydi, ayı kapanı kurdu...

Firarinin dürbün kullanarak, sürekli çevresini gözetlediği ve bu yolla gözlerden uzak kaldığı ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen Duman, tutuklandı.

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#Denizli#Jandarma#Kaçış Hikayesi

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