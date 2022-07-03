29 yıldır yürek yakıyor

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Sivas’ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesiyle; 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi öldü. Acı olayın 29’uncu yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

İlk anma programı, valilik tarafından yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nun da yer aldığı heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen eski Madımak Oteli’ne yürüdü. Heyet, bina içinde yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı.

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TÜM İNSANLIĞIN ACISI

Vali Şimşek, “Bu üzüntü sadece Sivaslıların değil, ülkemizin üzüntüsüdür. Tüm insanlığın acısıdır. Bize düşen bundan sonra bu olaydan ders çıkartıp, aramızdaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmektir” dedi. Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan da “29 yıl önce yaşanan bu acı halen bizim yüreğimizde. Hiç sönmedi. Sivas’a yapıştırılmak istenen bu leke tutmamıştır, tutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

5 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, çeşitli siyasi parti temsilcileri, Alevi ve Bektaşi dernekleri ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı 5 bin kişi de Seyrantepe Mahallesi’nden eski Madımak Oteli önüne geldi. Burada siyasi parti temsilcileri ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları bina önüne karanfil bıraktı. Etkinliği düzenleyen gruplar adına konuşmalar yapılırken, binanın müzeye dönüştürülmesi talebi tekrarlandı.

Beraberinde bir grup milletvekili ile anma etkinliğine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu katliamın arkasındaki güçlerle mutlaka hesaplaşılmalı” dedi.

Ankara Anıtpark’da da dün akşam anma töreni düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan anma etkinliği, semah gösterisi ve konserle son buldu.

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2 GÖSTERİCİNİN ADI ÇIKARILDI

Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli’nde oluşturulan anı köşesinde, hayatını kaybeden aydın ve otel çalışanlarının yanında göstericilerden Ahmet Alan ve Hakan Türkgil'in de isminin yazılması uzun süre tepkilere neden olmuştu. Bu yıl bu isimlerin anı köşesinden çıkarıldığı görüldü.

MESAM GELENEKSELLEŞTİRECEK

Anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyeleri de anı köşesine karanfiller bıraktı. MESAM Başkanı Recep Ergül, “Biz MESAM olarak bu yıl bir gelenek başlatmak istedik. Artık her yıl burada olacağız. Yitirdiğimiz 33 canımızı onların anısına yakışır bir şekilde andık ve anmaya devam edeceğiz” diye konuştu.