29 Temmuz 2020 Åžans Topu canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu - MPÄ° 998. hafta Åžans Topu sonucu sorgulama

Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± bu hafta da zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuÅŸturdu. Her hafta Ã§arÅŸamba akÅŸamÄ± dÃ¼zenlenen oyunda,ÂMilli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n merkezinde tamamlanan Ã§ekiliÅŸle beraber, 998. hafta Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± kurumun internet sitesinden ilan edildi. Ä°ÅŸte, bu haftanÄ±n Åžans Topu sonuÃ§larÄ± ve ikramiye kazandÄ±ran numaralar.

29 TEMMUZ 2020 ÅžANS TOPU SONUÃ‡LARI

Åžans Topu oyununun 998. hafta Ã§ekiliÅŸi saat 21:15'te baÅŸladÄ±. Ã‡ekiliÅŸ sonucu kazandÄ±ran numaralar ÅŸunlar oldu;

ÅžANS TOPU SORGULAMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

ÅžANS TOPU'NDA GEÃ‡EN HAFTA NE OLDU?

MPÄ°'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re geÃ§en haftaki Ã§ekiliÅŸte, bÃ¼yÃ¼k ikramiye Ankara Etimesgut, BingÃ¶l Merkez, Ä°zmir Bornova'ya Ã§Ä±ktÄ±. KiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen ikramiye tutarÄ± 527.543,85 TL oldu.

Åžans Topu oyunu nasÄ±l oynanÄ±r?

Åžans Topu (5+1) oyunu, iki farklÄ± sayÄ± kÃ¼mesi iÃ§erisinden, belirlenen sayÄ±da numara seÃ§ilmesi esasÄ±na dayanan bir sayÄ±sal oyundur. Åžans Topu Ã‡ekiliÅŸleri Ã‡arÅŸamba gÃ¼nlerinde yapÄ±lmaktadÄ±r.

Ä°lk sayÄ± kÃ¼mesi 1-34 numaradan, ikinci sayÄ± kÃ¼mesi ise 1-14 numaradan oluÅŸmaktadÄ±r. Ä°ÅŸtirakÃ§iler, ilk sayÄ± kÃ¼mesinden 5 (beÅŸ) adet, ikinci sayÄ± kÃ¼mesinden 1 (bir) adet numarayÄ± seÃ§erek oyuna katÄ±labileceklerdir.

Åžans Topu (5+1) oyunu, yaygÄ±n ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye gruplarÄ± fazladÄ±r. (5+1)'in bilinme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± diÄŸer oyunlara kÄ±yasla daha yÃ¼ksektir (1/3.895.584). Åžans Topu (5+1) oyununda ikramiye gruplarÄ±, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Åžans Topu (5+1) oyunu, her PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ sabahÄ±ndan, Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 21:00'e kadar SayÄ±sal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.