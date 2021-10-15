29 öğrenci hastanelik oldu! Zehirlenme şüphesi...

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Dereli köyündeki İl Genel Meclisi İlkokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu'nun yemekhanesinde öğle saatlerinde tavuk ve pilav yiyip ayran içen 29 öğrenci fenalaştı. Yöneticilerin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.