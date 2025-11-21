29 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Gümüşhane Valiliği, Kelkit Ünlüpınar beldesi İmam Hatip Ortaokulu'nda 29 öğrencinin "bulantı, kusma ve karın ağrısı" şikayetleriyle hastaneye kaldırılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, öğrencilerin bugün saat 16.14'te 112 ambulansları ve ayaktan başvurularla Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiği belirtildi.

23 ÖĞRENCİ TABURCU OLDU

Valilik, öğrencilerin öğle yemeğinde pide ve ayran tükettikten sonra rahatsızlandıklarının ifade edildiğini bildirirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Tedavi altına alınan 29 öğrenciden 23'ünün saat 19.00 itibarıyla taburcu edildiği, 6 öğrencinin ise müşahede altında tutulmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin su ve gıda numuneleri alarak laboratuvar incelemelerine başladığı, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da olayla ilgili adli soruşturma başlattığı ifade edildi.

