29 Nisan Şans Topu sonuç sorgulama ekranı- Şans Topu çekiliş sonuçları ilan edildi ( Büyük ikramiye devretti)

'29 Nisan Şans Topu sonuçları' bu akşam belli oldu. Her hafta çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Günler öncesinden Şans Topu kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, tamamlanan çekiliş sonrası Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek olan şanslı numaraları araştırmaya başladı. İşte, 985. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...

29 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

29 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Şans Topu oyununun 985. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 liralık ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 352 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 567 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 375 kişi 52 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 362 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 784 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 806 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 165 bin 549 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 29 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 984. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 732 bin 713 lira 10 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 454 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 482 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 728 kişi 43 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 532 kişi 26 lira 15'er kuruş, 3 bilen 74 bin 471 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 407 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 162 bin 17 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.