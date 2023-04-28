29 Nisan Dünya Dans Günü... Sevdiklerinizi dansa kaldırın

Haberin Devamı

YARIN Dünya Dans Günü. 78 yaşındaki emekli balet Oğuz Özlem, Devlet Opera ve Balesi’nin Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin ve Samsun müdürlüklerince bugüne özel seçilmiş bale gösterilerinin kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Oğuz Özlem, “Fransız dansçı J.G. Noverre29 Nisan’da doğdu, bu nedenle 29 Nisan dünyada dans günü olarak kutlanır.15, 16.ve 17’nci yüzyıllarda Avrupa’daki Türk imajı gözle görülür şekilde keyif vericiydi. İlk konulu bale Avrupa’da saraylarda Türklerin yaşam tarzını anlatıyordu” derken herkese şu çağrı bulundu: “Vals, tango, modern dans, dünya güzeli Türk köylü dansları vs... Hangi dans olursa olsun, hem estetik olarak hem de insanlara dostluk içinde keyifli bir yaşam sağlar. Yarın annenizi, babanızı, kardeşinizi dansa kaldırın, onları şaşırtın.”

Haberin Devamı

ATATÜRK GENÇLİĞİNDE ÖĞRENDİ

"Bu Dans Günü’nde Atatürk’ten bahsetmemek mümkün mü? Dünyadaki devlet adamlarının akıllarına bile gelmediği halde Atatürk’ün gençliğinde öğrendiği dansa olan merakı ve güzel dans etme yeteneği, onun yapacaklarının en güzel örneklerinden oldu. Dans ederken gençlere bağırarak söylediği, ‘Yaşamalıyız canlı kalmalıyız’ sözleri de en güzel sözleri oldu. "