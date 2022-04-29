29 Nisan Dünya Dans Günü... 'Sevdiklerinizi dansa kaldırın'

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Günümüz insanının en temel eksikliğinin hareket olduğunu vurgulayan Oğuz Özlem (77), “29 Nisan Dünya Dans Günü” nedeniyle bir yazı kaleme aldı. Özlem yazısında şu ifadelere yer verdi: “Günümüz insanının en temel eksikliği hareket. Hareket eksikliği ki biz buna ‘Yaşam Biçimi’ diyoruz, halk sağlığı açısından çok önemli sonuçları vardır. Pek çok sağlık sorunu doğrudan yetersiz hareket etmeye bağlıdır. Bu sorunların çözümü için bir önerimiz var: Dans. Dans yalnız bedensel bir etkinlik değil sosyal ve ruhsal sonuçları da olan bir aktivite türüdür. 21’inci yüzyılın etkinliği danstır. Sosyal etkileşimi, toplu hareket etmeyi güdüler. İnsan gözüne, kulağına, beynine, kalbine, ruhuna hitap eder.

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ONLARI ŞAŞIRTIN

Dünya Dans Günü’nde hiç olmazsa her daim duygu ve düşüncelerimizi dışarıya yansıtarak insanlarla iletişim sağlayan bu fizyolojik olayı değer vediğimiz insanlarla dans ederek paylaşalım. Bugün sevdiklerinizi, büyüklerinizi dansa kaldırıp onları şaşırtın. Vals, tango, zeybek, horon, halay, dünya güzeli köylü danslarıyla içinizi kaynatın, bu vesileyle ulusal birliğimizi oluşturun.”