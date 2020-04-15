29 milyonluk sahte fatura düzenleyen 3 kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan aranan F.Y.'nin evine baskın düzenlendi. 11 ayrı suçtan kaydı bulunan F.Y.'nin, 29 milyonluk sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı belirtildi. Yapılan aramalarda ise, 4 hard disk, 6 pos makinesi, 38 mali evrak, farklı firmalara ait 25 kaşe, 115 mali açıdan kıymetli evrak ve dokümanlar ele geçirildi.

F.Y. ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.