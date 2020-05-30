29 Mayıs 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı - MPİ bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı.Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Milli Piyango sonuçlarına göre, amorti, çeyrek, tam ve yarım biletlerde ikramiye kazandıran numaralar ve MPİ sıralı tam liste ile birlikte kamuoyuna duyuruldu. Şimdi gözler 29 Mayıs 2020 Milli Piyango bilet sonuç sorgulama ekranında. İşte, 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı.
Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Mayıs 2020 tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Mayıs ayının son Milli Piyango çekilişinde, Milli Piyango çekilişinde ikramiyeler sahiplerini buldu. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, '156482' numaralı bilet, büyük ikramiyeyi kazandı.
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29 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
156482
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
297938
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
004252 052537 060381 070065 085659 096327
195998 244372 260734 268582 316749 332320
333135 348860 351801 362558 375716 492378
527037 544289
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
012184 037246 042280 053251 053816 060253
063402 086115 087446 097966 111277 117335
123510 164328 186664 188942 194860 196576
216004 224403 229550 248162 263251 266541
306909 307758 330591 337470 340295 366264
372488 375419 395048 396830 404898 423593
429872 434019 434974 442129 455253 456957
469732 472326 507458 513257 562991 577808
581918 582310
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
00385 02757 04137 13477 22768 27449
29322 30026 30920 31980 37134 38195
38695 41484 41991 43892 46585 47222
47602 54464 55523 57170 58418 62253
62527 63933 66834 66876 66986 68344
70178 71390 73233 76072 76297 76500
88450 89005 92315 96435
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0143 0154 0793 1055 1564 1966
2131 2998 3031 3269 3302 4135
4614 4718 4734 5268 5434 5806
6053 6466 6479 6616 7017 7145
7457 7561 8694 8980 9254 9765
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
137 185 200 229 269 272
341 373 416 456 462 544
625 667 693 747 772 825
891 901
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
04 11 17 20 32 38
96
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
2 5
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
056482 106482 116482 126482 136482 146482
150482 151482 152482 153482 154482 155482
156082 156182 156282 156382 156402 156412
156422 156432 156442 156452 156462 156472
156480 156481 156483 156484 156485 156486
156487 156488 156489 156492 156582 156682
156782 156882 156982 157482 158482 159482
166482 176482 186482 196482 256482 356482
456482 556482
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