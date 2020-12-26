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Yaşar Erkan İÇEN - DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

29 köpek boş arazide baygın bulundu!

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29 köpek boş arazide baygın bulundu!
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Tokat’ın Zile ilçesinde 29 köpek baygın halde bulundu. Köpekler, Zile Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Tokat'ın Zile İlçesine bağlı Karayün köyünde yaşayanlar, sabah saatlerinde boş arazide hareketsiz halde yatan 29 köpek buldu. Köpeklerin öldüğünü zanneden köylüler durumu jandarmaya bildirdi.

Köye gelen jandarma ekipleri ve Zile Belediyesi Veteriner Hekimi Yaşar İş, köpeklerin baygın olduğunu belirledi. Köpekler, Zile Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek, tedavi altına alındı.

29 köpek boş arazide baygın bulundu

Köpeklerin uyuşturulup, boş araziye bırakıldığını söyleyen Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, "Uyuşturulmuş haldeki 29 köpek öldü zannedildi. Köylüler, belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekler, buraya getirildi, tedavileri yapıldı. Şu anda durumları iyi, herhangi bir ağır vaka yok. Bu olayın Zile Belediyesi tarafından yapıldığına dair söylenen iddialar doğru değil. Asla öyle bir şey yok. Jandarma şu anda tahkikat yapıyor. Kolluk kuvvetleri GSM vericilerinden ve güvenlik kameralarından bunu yapanları tespit etti. Bu daha sonra medyaya açıklanacak. Bu hayvanları ise sahiplendireceğiz" dedi.

29 köpek boş arazide baygın bulundu

Tedavileri yapılan köpeklerin genel durumunun iyi olduğu belirten Zile Belediyesi Veterineri Yaşar İş ise, "Bir köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Gerekli tedavilerini burada yapacağız. Hayati tehlikesi olan bir köpeğimiz şu an yok" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, köpekleri bırakan kişi ya da kurumun tespiti için mobese kameraları inceleme altına aldı.

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