29 kişinin öldüğü gece kulübünde acıları tazeleyen çalışma: Aileler gözyaşları içinde izledi

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Beşiktaş'ta 2 Nisan Salı günü 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yargılama süreci devam ederken davanın görüldüğü 33. Ağır Ceza Mahkemesi, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Bugün saat 10.00'da gece kulübüne giden keşif heyeti incelemelerde bulundu. Çalışmalarda mahkeme heyetiyle birlikte Olay yeri inceleme ekibi ve itfaiye ekibi de hazır bulundu. İçeride incelemeler sürerken taraf avukatları ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları dışarıda çalışmaları takip etti.

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"BİLİRKİŞİYE GEREK BİLE YOKTU"

Yangında hayatını kaybeden Özkan Baş'ın eşi Emine Kaya Baş, “Yani bilirkişiye bile gerek yok, bir tane bile güvenlik önlemi yok içeride. İhmal bile değil bu, ihmal bile diyemeyiz. İstanbul'un göbeğinde 29 tane insan öldü. Kimse ne bunu medyaya taşıdı ne bir şey yaptı. Biz mahkemelerde bir sürü şey görüyoruz.

Bizler normal insanlardık evlerinde. Mahkemeler de çok zor geçiyor, çok sinir bozucu geçiyor. Karşı taraf hiç düzgün davranmıyor, avukat özellikle Engin Çelebi, yani inanılmaz bir sinir bozukluğu yaşıyoruz. Hem bir acı var hem bir kayıp var üstelik bir de bunlarla uğraşıyoruz ve yalnız hissediyoruz. Yani ben mahkemeden sonra eve gittiğimde sırtımı koltuğa yaslayamıyorum. Hep endişeli, hep kaygılıyım ve asla bu mahkemeleri atlatamıyorum.

"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ORTADA YOK"

Kaç kişi ölmesi gerekiyordu bu devlet için, Beşiktaş Belediyesi, hepsi, CHP yok ortada, kendi belediyesi. Bir tane insan çıkıp da demedi ki, 'Babamızın oğlu olsa acımayız' demedi. Ben onlardan bunu beklerdim. Kurumların ihmali var, iş güvenliği uzmanı içeride yok. Bir tane yangın tüpü çalışmamış, sprinkler, sulama, başlarında bir iş güvenliği uzmanı yok. Hiçbir şey yok yani. Onlar öyle der böyle der, var mı sonuç ne? İki, üç dakika içerisinde boğularak öldü bizim yakınlarımız. Ne yapmak gerekiyor onu da bilmiyorum. Milletvekilleri başka olaylarda kendilerini ortaya atıyorlar, bu olayda kimse yok. Eşim evden 40 dakika önce çıktı, ya 10 dakika önce ulaştı ya 5 dakika önce. Ben buraya zaten çok yakın oturuyorum" şeklinde konuştu.

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