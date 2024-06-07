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29 kişi hayatını kaybetmişti... Masquerade yangını öngörülebilirdi

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#Beşiktaş#Masquera#Yangın
29 kişi hayatını kaybetmişti... Masquerade yangını öngörülebilirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 07:00

İstanbul Beşiktaş’ta, 2 Nisan’da ‘Masquerade’ isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İŞÇİLERE EĞİTİM VERİLMEMİŞ

İddianamede, işyeri sahipleri Şehzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Menduh Ceylan’ın geçici işçilere eğitim vermek zorunda oldukları halde eğitim vermedikleri öne sürüldü. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ‘işverenin genel yükümlülüğü’ maddesinin hükümlerine uymayan bu şüpheliler ile işveren vekili İsmet Şen, Çağatay Altunel, Kahraman Erdem ve Dursun Çelik’in kusurlu oldukları belirtildi.

29 kişi hayatını kaybetmişti... Masquerade yangını öngörülebilirdi

İşyerinde acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhaları olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı, işletme risk analizi ve acil eylem planının yapılan tadilata uygun olmadığı anlatıldı. Yangının öngörülebilir olduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı, bu sebeple istenmeyen neticenin gerçekleştiği ifade edildi.

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O SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları, ruhsat denetim müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısı ve itfaiye zabıta amirinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin soruşturmasının ayrı bir dosya üzerinden yürütüldüğü belirtildi. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.

 

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#Beşiktaş#Masquera#Yangın

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