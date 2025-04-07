29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübü yangını davasında tahliye kararı

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Beşiktaş'ta bir gece kulübünün tadilat çalışmaları sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davanın duruşması görüldü. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülen davada, tutuklu 5 sanık, bazı tutuksuz sanıklar, mağdurlar ve taraf avukatları yer aldı. Duruşmada, tanıkların ifadeleri alındı; bazı tanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldılar.

'BİLİRKİŞİ RAPORU ÇELİŞKİLİ VE GEÇ GELDİ'

Sanık avukatları, bilirkişi raporlarının UYAP sistemine geç yüklendiğini ve raporlar arasında çelişkiler bulunduğunu belirterek, yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanmasını talep ederken avukatlardan biri, gece kulübünün şantiye olarak geçmesi nedeniyle bir çıkış kapısının yeterli olacağı, ancak başka bir bilirkişi raporunda ise bir çıkış kapısının yetersiz olduğu ve bunun sonucu olarak asli kusurun sanıklara ait olduğu belirtildiğini ifade etti.

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1 KİŞİYE TAHLİYE

Sanık İsmet Şen'in avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve şirketle ilgili herhangi bir emir verme yetkisinin bulunmadığını belirtirken müvekkilinin iş yerindeki mesul müdürlük görevinden 6 ay önce ayrıldığını, imza yetkisi olmadığını ve sadece işçi olarak çalıştığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

16 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuklu sanık İsmet Şen'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu alınması için 16 Haziran tarihine ertelendi.

İddianame:

Cumhuriyet Savcısı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianamede; 2 Nisan, saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde; gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğunun belirlendiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi 'maktul', 27 kişi 'müşteki', 9 kişi ise 'sanık' sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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