29 kaçak göçmenin yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu karar herkesi ilgilendiriyor Cayma bedeli ödememek için...Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...#İnternet Aboneliği
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin sözleri olay oldu: Serdar Dursunu alırsam...Şenol Güneş'in sözleri olay oldu: 'Serdar Dursun'u alırsam...'#A Milli Takım
28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. Çekirge operasyonu başladı28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. 'Çekirge' operasyonu başladı! #Çekirge Operasyonu
Kölnde bir cesur yürek Ezana izin verdi, hedef oldu ama...Köln'de bir cesur yürek! Ezana izin verdi, hedef oldu ama...#Henriette Reker
7.5 milyon aşısız alarmı 90 günde 16 bin can gitti...7.5 milyon aşısız alarmı! 90 günde 16 bin can gitti...#Koronavirüs
Putin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladıPutin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladı#Putin
Türk şirket kepenk indirdi Hesabı olanlar dikkatTürk şirket kepenk indirdi! Hesabı olanlar dikkat#Coinzo
Özer Kaçmazın eşi konuştu: Şahitlik yapmaya hazırımÖzer Kaçmaz'ın eşi konuştu: Şahitlik yapmaya hazırım!#Burak Sergen
Çeyrek asır sonra harekete geçtiler... Tepki yağıyorÇeyrek asır sonra harekete geçtiler... Tepki yağıyor!#Hong Kong
Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım'Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım!'#Şahin Kırbıyık
‘Yıl sonunu tarihi rezervle kapatacağız’‘Yıl sonunu tarihi rezervle kapatacağız’#Merkez Bankası
Hadise’nin annesi ile babası mahkemelik olduHadise’nin annesi ile babası mahkemelik oldu#Hadise
Bir büyük aşk daha bittiBir büyük aşk daha bitti!#İzzet Antebi
Annesinin adına tapu kaydı var mıAnnesinin adına tapu kaydı var mı?#Mustafa Sandal
HABERLERGündem Haberleri

29 kaçak göçmenin yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

#Göçmen#Bitlis#Jandarma
29 kaçak göçmenin yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı

Bitlis'te, jandarmanın yol kontrolünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmenin yakalandığı iki otomobilin sürücüleri tutuklandı.

Haberin Devamı

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan karayolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Otomobillerin içinde ve bagajlarına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sürücüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler:

Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. 'Çekirge' operasyonu başladı!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göçmen#Bitlis#Jandarma