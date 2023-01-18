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29 ildeki devre mülk dolandırıcılığında 30 tutuklama

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#Aydın#Dolandırıcılık#Operasyon
29 ildeki devre mülk dolandırıcılığında 30 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 09:57

Aydın merkezli 29 ilde, jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, toplam 30 şüpheli tutuklandı.

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Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi. Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplam 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

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GÖZALTI SAYISI 106'YA ÇIKTI

Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ocak'ta Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de önceki gün jandarmaya gelip, teslim olması ile birlikte gözaltı sayısı, 106 oldu.

Jandarmadaki işlemeleri tamamlanan 106 şüpheliden 52'si, önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si de serbest bırakıldı. Diğer 54 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı, 30'a yükseldi. Diğer 44 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

29 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 104 gözaltıAYDIN Kuşadası merkezli 29 ilde, jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, aralarında avukatların da bulunduğu 104 şüpheli gözaltına alındı.
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#Aydın#Dolandırıcılık#Operasyon

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