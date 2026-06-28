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29 ilde kritik operasyon: 213 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Çocuk İstismarı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 11:53

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "29 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden; 213’ü tutuklandı. 117’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." denildi.

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 409 şüpheli yakalandı”

29 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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-213’ü tutuklandı.
-117’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 29 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,
-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,
-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve
-POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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#Yasa Dışı Bahis#Çocuk İstismarı#Operasyon

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