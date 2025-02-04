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29 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı

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#FETÖ#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı
29 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 11:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 93 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Operasyonlara ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya'nın mesajı şu şekilde oldu:

29 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-37” operasyonlarında; 93 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;
FETÖ terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” içerisinde faaliyet yürütmek,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve
Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon’da operasyonlar düzenlendi.

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FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. 

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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#FETÖ#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı

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