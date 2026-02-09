×
29 ilde FETÖ operasyonu: 63 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Ali Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 11:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

FETÖ'ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık.

FETÖ terör örgütünün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan,
Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,
Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve
Yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüpheli yakalandı.

41'i TUTUKLANDI.

4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

