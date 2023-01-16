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29 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 104 gözaltı

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#Aydın#Polis#Emlak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 13:35

AYDIN Kuşadası merkezli 29 ilde, jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, aralarında avukatların da bulunduğu 104 şüpheli gözaltına alındı.

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Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalar, devre mülk satışı için personel alımı yapılacağı ilanları ile hızlandırıldı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi. Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplamda 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

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Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. Şebeke lideri Ş.Y.'nin de aralarında bulunduğu 52 şüpheli, adliyeye sevk edildi; diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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#Aydın#Polis#Emlak

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