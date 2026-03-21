29 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 139 şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 15:13

İl Emniyet Müdürlükleri ve TEM Şube Müdürlüklerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleşen operasyonlar 2 hafta sürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada operasyonların detaylarıyla ilgili kapsamlı bilgi paylaşımı yapıldı.

29 İLDE OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 29 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

139 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Düzce, Elâzığ, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Şanlıurfa ve Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı.

Gözden KaçmasınABD-İsrail-İran savaşı son dakika gelişmeler: Natanz Nükleer Santrali hedef alındı Katz tarih verip tehdit ettiABD-İsrail-İran savaşı son dakika gelişmeler: Natanz Nükleer Santrali hedef alındı! Katz tarih verip tehdit ettiHaberi görüntüle

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin haklarında aranma kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. 

Gözden KaçmasınCamide çıplak çekim skandalı Adliyeye sevk edildi, saçları dikkat çektiCamide çıplak çekim skandalı! Adliyeye sevk edildi, saçları dikkat çektiHaberi görüntüle
