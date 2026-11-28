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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ildeki operasyonda 84 zanlının yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde jandarma komutanlıklarınca 29 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların DEAŞ'a üye oldukları, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.