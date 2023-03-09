29. günde kurtarılan Şila enkaz altında doğum yapmış

Haberin Devamı

Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO) ekipleri tarafından Adana’ya getirilen Şila ve yavruları, veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Depremde büyük acılar yaşadığını, komşuları olan 5 aileyi kaybettiklerini anlatan köpeğin sahibi Kadir Keyifli, "Ben Şila’dan hiç umudumu kesmedim. Bir mucize oldu. Doğumu da gerçekleşmiş. 3 güzel yavrusu da kurtuldu. Şila benim için bir umut kaynağı oldu" dedi.

DEPREMZEDE HAYVANLARA ÇİFTLİKTE REHABİLİTE

Hatay’da depremler sonrası enkazdan çıkarılan 2 keçi ve oğlakları ile 2 ördek ve 6 güvercine ilk müdahale, bölgede kurulan sahra hastanelerinde yapıldı.

Haberin Devamı

Hayvanlar, yapılan tedavilerinin ardından Osmaniye’ye transfer edildi. Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne yerleştirilen hayvanların sağlık durumları her geçen gün iyiye gidiyor.

HAYTAP’ın deprem bölgesi Antakya’da kurduğu sahra çadırında pek çok cana kucak açtığını ve onların ilk müdahalelerini yaptığını söyleyen Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Sağlığına kavuşan hayvanlarımız bundan sonra ölene kadar çiftliğimizde yaşayacaklar" dedi.