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29 gün sonra gelen mucize! Enkaz altında doğum yapan Şila, sağ kurtarıldı

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#Enkaz#Köpek#Hatay
29 gün sonra gelen mucize Enkaz altında doğum yapan Şila, sağ kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 09:48

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın bodrumunda mahsur kalan ve enkaz altındayken doğum yapan 2,5 yaşındaki doberman cinsi köpek, üç yavrusuyla birlikte 29 gün sonra sağ kurtarıldı. 'Şila' adlı köpeğin sahibi Kadir Keyifli, "Bir mucize oldu. Doğumu da gerçekleşmiş. 3 güzel yavrusu da kurtuldu. Şila benim için bir umut kaynağı oldu" dedi.

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Antakya ilçesi Gazi Mahallesi’nde eczane teknisyeni Kadir Keyifli ve ailesinin yaşadığı 7 katlı Doğan Apartmanı 6 Şubat’ta depremde yıkıldı. 6’ncı katta oturan Keyifli ve ailesi enkazdan sağ kurtarıldı. Ancak Keyifli’nin apartmanın bodrumunda beslediği 2,5 yaşındaki doberman cinsi dişi köpeği 'Şila' enkaz altında kaldı. Keyifli, hamile köpeğinin kurtarılması için gelen ekiplerden yardım istese de çalışmalar sonuçsuz kaldı.

29 gün sonra gelen mucize Enkaz altında doğum yapan Şila, sağ kurtarıldı

29 GÜN SONRA GELEN MUCİZE

6 Mart günü enkaz başında bekleyen Kadir Keyifli, bölgeye yardım için gelen Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO) ekiplerini gördü. Keyifli’nin yardım istediğini geri çevirmeyen ekipten iki kişi, uzun süren çabanın ardından enkazın arasındaki boşluklardan Şila’nın mahsur kaldığı bölüme ulaştı. Ekipler, Şila’ya ulaştığında doğum yaptığını ve yanında 3 yavrusunun olduğunu gördü. Şila ve yavruları enkazdan sağ olarak kurtarıldı. MEYAKO ekipleri tarafından Adana’ya getirilen Şila ve yavruları, veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

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29 gün sonra gelen mucize Enkaz altında doğum yapan Şila, sağ kurtarıldı

ŞİLA BENİM İÇİN UMUT KAYNAĞI

Köpeklerinin tedavisi için ekiplerle Adana’ya gelen Kadir Keyifli, depremde büyük acılar yaşadığını, komşuları olan 5 aileyi kaybettiklerini dile getirdi. Her şeye rağmen Şila’dan umudunu hiç kesmediğini belirten Keyifli, "Günlerce köpeğimi kurtarmaya çalıştık. Kimse oraya girmeye cesaret edemedi. Sonunda MEYAKO personeli cesaret edip bize yavrumuzu bağışladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Şila, çok zayıflamış. Normalde iki kişi kaldıramıyorduk, şimdi tek başıma kaldırabiliyorum. Ama düzelecek. Bir mucize oldu. 29 gün sonra kurtuldu. Yakınında mama torbası vardı. Azar azar yiyebilmiş. Doğumu da gerçekleşmiş. 3 güzel yavrusu da kurtuldu. Elim, ayağım çözülmüş gibi hissediyorum. Şila benim için bir umut kaynağı oldu” diye konuştu.

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Köpeklerin tedavisini üstlenen veteriner hekim Koray Kürklü ise Şila’nın vücudunda çok sıvı kaybı olduğunu, iç organlarının zarar gördüğünü, onun ve yavrularının iyi olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

29 gün sonra gelen mucize Enkaz altında doğum yapan Şila, sağ kurtarıldı

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#Enkaz#Köpek#Hatay

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