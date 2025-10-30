29 Ekim'de nikah masasına oturan çift, gelinlik ve damatlıkla ‘Cumhuriyet Korteji’ne katıldı

Haberin Devamı

Yenişehir Belediyesi, ulusal bayramlarda geleneksel haline getirdiği üstü açık otobüs eşliğindeki araçlı şehir kortejini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da düzenleyip, bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. Yüzlerce motosikletlinin katıldığı kortej, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Yenişehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen korteje Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği, Mersin Motosiklet Spor Kulübü ve Mersin Motor Kulübü Derneği üyeleri katıldı. Saat 19.30 sıralarında başlayan kortejde, motosikletliler Yenişehir Belediyesi'nin üstü açık otobüsü eşliğinde şehir turu atıp, bayram coşkusunu katılımcılara yaşattı.



Kortejin en dikkat çekici anlarından biri ise yeni evli çiftin katılımı oldu. Nikahlarını kıydıktan hemen sonra korteje dahil olan Cihan Savucu ve Nurgül Gök, gelin aracı gibi süsledikleri motosikletleriyle kortejde yer aldı. Vatandaşların alkışları arasında, gelinlik ve damatlıkla korteje katılan çift, Cumhuriyet coşkusunu kendi mutluluklarıyla birleştirip, unutulmaz anlar yaşadı.