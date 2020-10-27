29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim kargo çalışma saatleri

İnternet üzerinden 29 Ekim Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, buna göre harekete geçmek üzere net cevap aramaya devam ediyor. Kargo göndermek ya da almak isteyen birçok vatandaş, 29 Ekim Çarşamba günü bu işletmelerin çalışıp çalışmadığı durumuna göre harekete geçecek. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü kargolar açık mı olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, gönderim ya da dağıtım sağlanıyor mu sorusu ile detaylara hakim olmak isteyen vatandaşlar için detaylar belli oldu. Buna göre;

Yurtiçi Kargo: Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda tüm şubeleri kapalıydı. 29 Ekim Çarşamba günü günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo : Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor.

Sürat Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:30 arasıdır. Çalışma saatleri için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.