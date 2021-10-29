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29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı?

#29 Ekim#Kuyumcular Açık Mı#Avmler Açık Mı
29 Ekimde AVMler ve kuyumcular açık mı

29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı sorusu, bugünün Cumhuriyet Bayramı olması ve resmi tatil niteliği taşıması dolayısıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi tatillerde bazı kurumların kapalı olması dolayısıyla kuyumcular ve AVM'ler de merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 29 Ekim'de AVM'ler ve kuyumcular açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

29 EKİM'DE AVM'LER VE KUYUMCULAR AÇIK MI?

29 Ekim'de AVM'ler açık olmaya devam edecek. Kuyumcular ise genellikle piyasalardaki rakamlara endeksli olduğu için resmi tatillerde kapalı olabilmektedir. Ancak bazı kuyumcuların bu tarz dönemlerde faaliyet gösterdiği de bilinmektedir.

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#29 Ekim #Kuyumcular Açık Mı#Avmler Açık Mı

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