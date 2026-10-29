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29 Ekim töreninde bayılan öğrenciye doktor milletvekili ve il başkanı müdahale etti

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#29 Ekim#Afyonkarahisar#Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim töreninde bayılan öğrenciye doktor milletvekili ve il başkanı müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 12:42

Afyonkarahisar'da kapalı spor salonundaki 29 Ekim töreninde bayrak tutan bir öğrenci bir anda baygınlık geçirdi. Vali Aktaş'ın konuşmasını bölerek yanına gittiği öğrencinin yardımına, törende bulunan hekim siyasetçiler yetişti. İlk müdahalesi yapılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlendi.

29 Ekim töreninde bayılan öğrenciye doktor milletvekili ve il başkanı müdahale etti

Tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve göndere bayrak çekilmesiyle başladı. Konuşmalar sırasında tören alanında bulunan ve bayrak taşıyan bir kız öğrenci, fenalaşıp yere yığıldı.

29 Ekim töreninde bayılan öğrenciye doktor milletvekili ve il başkanı müdahale etti

Bu sırada kürsüde olan Vali Naci Aktaş, konuşmasını bölerek öğrencinin yanına geldi ve durumunu kontrol etti. Doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ve çocuk hastalıkları uzmanı olan AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, öğrenciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

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29 Ekim töreninde bayılan öğrenciye doktor milletvekili ve il başkanı müdahale etti

İlk yardım ekibinin sürdürdüğü müdahalede, öğrencinin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

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