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Haber Giriş: 29.10.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

29 Ekim Milli Piyango özel çekilişi başladı

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29 Ekim Milli Piyango özel çekilişi başladı
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Sisal Şans, Milli Piyango’nun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” özel çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak gerçekleştirilen çekilişin büyük ikramiyesi 6 milyon TL.

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam efsane oyun Milli Piyango için bugün heyecan dorukta. Her ayın 9, 19, 29'unda ve özel günlerde çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi yapılıyor.

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başladı. Büyük ikramiye ve amorti için çekilişler ise 17.30'da gerçekleşecek. 29 Ekim Milli Piyango çekilişini Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

MİLLİ PİYANGO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

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