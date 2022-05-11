Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

289 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

#Muğla#Göçmen#Polis

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında 289 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, 2 organizatör ile 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan yargılanmaları devam eden 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Haberin Devamı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'den tekneyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından kaçak göçmenlerin, kara yolu bağlantısı olmayan Cennet Koyu'ndan organizatörler tarafından tekneye bindirildiği tespit edildi. Jandarmanın bilgi vermesi üzerine tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında ilçe açıklarında durduruldu. Teknede Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suriye, İran, Mısır ve Filistin uyruklu 289 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen H.K. ve A.G. ile hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan yargılanmaları devam eden İ.H.A., İ.K., A.H. ve S.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H.A. ile İ.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Göçmen#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor