283 bin ‘koruyucu aile’ başvurusu

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara koruyucu aile olmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapmaya devam ediyor. 6 Şubat'tan bu yana e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 283 bini geçti. Bakanlık yetkilileri, depremden kurtulan fakat ailesini kaybeden çocukların Bakanlık tarafından koruma ve bakım altına alındığını, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek şu bilgileri verdi:

ÖNCE YAKINLARI BULUNACAK

“İlerleyen süreçte ailesini kaybetmiş olduğu kesinleşen çocuklarımızın öncelikle bakanlığımızın aile odaklı hizmetlerimizden yararlandırılması sağlanacaktır. Bu hizmetlerimiz; sosyal ve ekonomik destek hizmeti (SED), koruyucu aile hizmeti ve evlat edinme hizmetidir. Söz konusu çocuklarımızın yakınları varsa (büyükanne, büyükbaba, hala, teyze vs.) öncelikle onların yanında bakımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda SED hizmeti yoluyla bu çocuklarımız yakınları, akrabaları yanında desteklenebilecektir. Koruma altına alınması gereken çocuklarımızın ise bakanlığımız politikaları gereğince öncelikle koruyucu aile ve evlat edinme hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacaktır.”

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3-6 AYLIK SÜREÇ

Koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri belirli esaslara dayanıyor. Burada mesleki değerlendirme ve sosyal incelemeler çok önemli bir yere sahiptir. İl müdürlüklerimiz tarafından ailelerimiz hakkında inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu süreç 3-6 ay. En az 5 görüşme gerçekleştirilmektedir. İnceleme sonrası koruyucu aile olması uygun görülen aileler koruyucu aile sırasına alınmakta ve yanlarına çocuk yerleştirmesi yapılabilmektedir.”

ARANAN ŞARTLAR

Bakanlık yetkilileri koruyucu aile olabilme kriterlerini ise şöyle sıraladı: "Ülkemizde TC vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25 ile 65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir. Bunun yanında koruyucu ailelerin çocuğun bakımını engelleyecek bir sağlık probleminin olmaması ve belirli suçlar ile ilgili adli sicil kayıtlarının olmaması gerekmektedir. Hoşgörülü, sabırlı, şefkatli, çocuklara güvenli bir ortam sağlayabilecek evli ya da bekâr herkes koruyucu aile olabilir."

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508 ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

- Depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana refakatçisi olmayan 1396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunduğu belirtilerek, “167 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 508 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1114, edilmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır” denildi.