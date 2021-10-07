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2829 Sayılı Kanun Nedir? 2829 Sayılı Hizmet Bütünleşmesini Sağlayan Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır, Hangi Hakları Sağlar?

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2829 Sayılı Kanun Nedir 2829 Sayılı Hizmet Bütünleşmesini Sağlayan Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır, Hangi Hakları Sağlar

Sosyal hukuk devleti olmanın bir gereği olarak çalışanların emeklilik hakları en temel ve anayasal bir haktır. 2829 sayılı Hizmet Bütünleşmesi Kanunu da tam olarak bu alanla ilgili çok mühim bir kanundur. 2829 Sayılı Kanun Nedir? 2829 Sayılı Hizmet Bütünleşmesini Sağlayan Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır, Hangi Hakları Sağlar?

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Modern çağın getirdiği ağır çalışma şartları, kişilerin emeklilik dönemlerini daha da kıymetlendirmektedir. Aktif iş yaşamından sonra huzurlu, güvenli ve konforlu bir emeklilik hayatı her çalışanın özlemidir. İş hayatını düzenleyen bazı temel yasaların dışında da önemli düzenlemeler içeren yasalar mevcuttur. Bunlardan birisi de 2829 sayılı Kanun'dur. İşte merakla okuyacağınız 2829 sayılı Kanun nedir, içeriğinde neler yer almaktadır ve konu hakkında çok daha fazlasını sizin için derledik.

Sosyal hukuk devleti olmanın bir gereği olarak çalışanların emeklilik hakları en temel ve anayasal bir haktır. 2829 sayılı Hizmet Bütünleşmesi Kanunu da tam olarak bu alanla ilgili çok mühim bir kanundur.

2829 Sayılı Kanun Nedir?

2829 sayılı Kanun'un amacı; hizmetlerin birleştirilmesi, sigortalıların, çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına bağlı geçen dağınık hizmet sürelerinin bir araya getirilmesi, bir başka ifadeyle birbirine eklenmesidir.

2829 Sayılı Hizmet Bütünleşmesini Sağlayan Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?

Çalışanların hizmetlerinin birleştirilmesi sosyal hukuk devleti olmanın bir sonucudur. Zaten çalışanların devamlı aynı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmaları ya da çalışmaya ara vermemeleri şartına bağlı tutmak hayatın gerçekleriyle bağdaşacak bir durum değildir. Hangi sosyal güvenlik kurumlarının ve hangi şartlarda hizmet bütünleşmesinin mümkün olacağı 2829 sayılı Kanun'da ayrıntılı biçimde düzenlenmektedir.

2829 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

2829 sayılı Hizmet Bütünleşmesi Kanununun amacı kişilerin çalışma hayatından ayrıldıktan sonra gelir güvencesi sağlanması, tüm çalışma sürelerinin birbirlerine eklenmesi imkanının azami derecede sağlanması ve böylece kişilerin ve ailelerin sosyal ve ekonomik bakımdan mağdur duruma düşmelerinin önlenmesidir.

 

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