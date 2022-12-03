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282 hâkim ve savcının görev yeri değişti

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#Hâkimler Ve Savcılar Kurulu#İzmir#FETÖ
282 hâkim ve savcının görev yeri değişti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK), dün yayınlanan güz mazeret kararnamesi ile adli ve idari yargıda 282 hâkim ve savcının görev yeri değişti.

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Adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hâkim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamedeki dikkat çeken atamalar şöyle:

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Barış Duman Bakırköy Başsavcıvekilliği’ne getirildi. Duman’ın ismi Bodrum Başsavcısı olduğu dönemde, Yalıkavak Marina ile ilgili iddialarda gündeme gelmişti. Vali ve kaymakamlar hakkındaki FETÖ soruşturmalarını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Aydoğan, Ankara İstinaf Savcılığı’na atandı. FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçırılmasına ilişkin davaya bakan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler’de gerçekleşen faaliyetlere ilişkin davayı gören mahkemenin başkanı Murat İlhan da Yargıtay Savcılığı’na getirildi. 

 

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#Hâkimler Ve Savcılar Kurulu#İzmir#FETÖ

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