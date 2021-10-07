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2802 sayılı kanun nedir? 2802 sayılı Hakim ve Savcılar kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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Anayasada bulunan birçok kanun halen daha yürürlüktedir. Bu kanunlardan en önemlileri arasında 2802 sayılı kanun gelmektedir. 2802 sayılı kanun doğrudan hakim ve savcılar kanunu olarak da bilinmektedir. Bundan dolayı mutlaka bilinmesi gereken anayasal kanunlar arasında yer almaktadır. Son günlerde gündeme gelen kanunlar arasında 2802 sayılı kanun yer almaktadır. Pek çok kişi internet üzerinden bu kanunu araştırmaktadır. Peki 2802 sayılı kanun nedir? 2802 sayılı hakim e savcılar kanunu içeriğinde ne yer alır? İşte 2802 sayılı kanun ile ilgili bilinmesi gereken detaylar.

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2802 sayılı kanun anayasada yürürlükte olan önemli sayılı kanunlardan bir tanesidir. Bu kanunun içerisinde birçok madde yer almaktadır.

2802 Sayılı Kanun Nedir?

Kısaca hakimler ve savcılar kanunu olarak da bilinmektedir. 2802 sayılı kanun 1989 yılında yürürlüğe girmiş hakimlerin ve savcıların görev ve yetkilerini oluşturup denetleyen kanuna denilmektedir.

2802 Sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır?

Bu kanunun içeriğinde hakim ve savcı olacak kişilerin hak ve yükümlülükleri yer almaktadır. Aynı zamanda hakim ve savcıların aylık ödenekleri ve meslekteki görevleri bu kanun ile birlikte belirlenmiştir. Bu kanunda hakim ve savcıların yargı yetkileri de yine denetlenmiş ve yargı yetki sorumlulukları da belirlenmiştir.

2802 Sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu Hangi Hakları Sağlar?

2802 sayılı kanun hakim ve savcıların disiplin ve görev haklarını sağlar. Aynı zamanda sosyal haklarını da sağlamaktadır.

 

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