28 yıldır süren yangın... Bugün günlerden Madımak

Sivas'ta 'Madımak Katliamı'nda yaşamını kaybedenler her yıl olduğu gibi bugün de Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anılıyor.

Katliamda hayatını kaybedenler bugün 'acının adresi' Eski Madımak Oteli'nin önünde düzenlenecek törenle de anılıyor. Törene çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi de katılıyor.

ACININ TARİHİ... NE OLMUŞTU?

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta süren Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, bir grup provokatörün başını çektiği olaylar zinciri sonrasında Madımak Oteli ateşe verilmiş, 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı otelde yanarak ya da dumandan boğularak canlarını yitirmişti.

Aziz Nesin gibi otelde bulunan yazar ve aydınlardan bazıları ise katliamdan kıl payı kurtulmuştu.

Sivas'daki ilk anma programı, valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, Valilik binasından eski Madımak Oteli olan bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne geldi. Heyet, bina içinde, 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı.

OLAYIN PERDE ARKASI... ŞENLİK İÇİN GİTMİŞLERDİ

2 Temmuz günü sanatçı ve şairlerden oluşan grup, Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas’a gitti. Aziz Nesin, Behçet Aysan, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım Bezirci de grubun içindeydi.

Katliamdan saatler önce kentte bir bildiri dağıtılmış, Aziz Nesin’in yazısı ve Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” kitabından bahsedilerek Nesin hedef gösterilmişti.

ADIM ADIM KATLİAMA...

2 Temmuz günü cuma namazının ardından yürüyüş başladı. Laiklik karşıtı sloganlar atan grup, önce “Halk Ozanları” heykelini yıktı.

Gözü dönmüş kalabalık kısa sürede 10 bin kişiye ulaştı. Madımak Oteli'nin önündeki araçları ateşe veren eylemcilerin içindeki bir grup daha sonra da otelin içinde yangın çıkardı.

Valiliğin talimatı ile olay yerine sevk edilen polis ve asker olaylara müdahalede yetersiz kalınca 33 sanatçı ve aydın ile 2 otel görevlisi, 2 de saldırgan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti.

Aziz Nesin, itfaiyenin yangın merdiveninden inerek hayatta kalabildi.

İŞTE O CANLAR...

Katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:

Şenlik katılımcıları

Muhlis Akarsu - 45 yaşında, sanatçı

Muhibe Akarsu - 45 yaşında, Muhlis Akarsu'nun eşi

Gülender Akça - 25 yaşında

Metin Altıok - 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci

Mehmet Atay - 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı

Sehergül Ateş - 29 yaşında

Behçet Sefa Aysan - 44 yaşında, şair

Erdal Ayrancı - 35 yaşında

Asım Bezirci - 66 yaşında, araştırmacı, yazar

Belkıs Çakır - 18 yaşında

Serpil Canik - 19 yaşında

Muammer Çiçek - 26 yaşında, aktör

Nesimi Çimen - 62 yaşında, şair, sanatçı

Carina Cuanna Thuijs - 23 yaşında, Hollandalı akademisyen

Serkan Doğan - 19 yaşında

Hasret Gültekin - 22 yaşında şair, sanatçı

Murat Gündüz - 22 yaşında

Gülsüm Karababa - 22 yaşında

Uğur Kaynar - 37 yaşında, şair

Asaf Koçak - 35 yaşında, karikatürist

Koray Kaya - 12 yaşında

Menekşe Kaya - 15 yaşında

Handan Metin - 20 yaşında

Sait Metin - 23 yaşında

Huriye Özkan - 22 yaşında

Yeşim Özkan - 20 yaşında

Ahmet Özyurt - 21 yaşında

Nurcan Şahin - 18 yaşında

Özlem Şahin - 17 yaşında

Asuman Sivri - 16 yaşında

Yasemin Sivri - 19 yaşında

Edibe Sulari - 40 yaşında, sanatçı

İnci Türk - 22 yaşında

Otel çalışanları

Ahmet Öztürk - 21 yaşında

Kenan Yılmaz - 21 yaşında





YARGI SÜRECİ HÂLÂ DEVAM EDİYOR

Katliama ilişkin 124 kişi hakkında arasında dava açıldı. Yıllar süren yargılamalar sonucunda 33 sanık idam cezasına, 14 sanık 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

İdam cezasının kaldırılmasıyla birlikte 33 sanığın cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Arasında Cafer Erçakmak’ın bulunduğu firari 5 sanığın davası ise 2012’de zamanaşımı nedeniyle düşürüldü.

Halen, firari üç sanık hakkında açılan dava Ankara’da devam ediyor.

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