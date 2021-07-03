28 yıldır için için yanıyor

Kentteki ilk anma programı, valiliğin koordinasyonunda yapıldı. Vali Salih Ayhan ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından eski Madımak Oteli olan bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ne geldi. Heyet, bina içinde, 2 Temmuz 1993’te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Vali Salih Ayhan, Sivas’ın Anadolu’nun birlik ve dirlik yurdu olduğunu ifade ederek, “Bu acı hepimizin, Sivasımızın ve tüm insanlığın ortak acısıdır” dedi. Bu anmanın ardından Sivas Demokrasi Platformu adı altında çeşitli sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcilerinden oluşan yaklaşık 5 bin kişilik grup yürüyüş yaparak Bilim ve Kültür Merkezi binasının giriş kısmına karanfil ve olayda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını bıraktı.

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