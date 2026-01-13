28 yıl sonra şehit

Haberin Devamı

Dava dosyasına göre, Alparslan Sarıkaya askerlik hizmetini yapmak için acemi birliğine 23 Kasım 1998 tarihinde katıldı. 3. Hafta Temel Savaş Beden Eğitimi’nde barfiks kol çekme hareketini yaptığı sırada beyin kanaması geçiren Sarıkaya, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Birden fazla ameliyat geçirdi. Ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen 15 Şubat 1999’da hayatını kaybetti. Alparslan Sarıkaya için dönemin Alay Komutanı imzasıyla şahadet belgesi düzenlenirken, askerin cenazesi resmi törenle toprağa verildi.

BABANIN MÜCADELESİ

Sarıkaya’nın babasının, oğlunun vazife malulü sayılması için SGK’ya yaptığı başvuru 2022 yılında reddedildi. Baba Şevki Sarıkaya, avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla ret kararının iptali için Ankara 16. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. İdare Mahkemesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden rapor istedi. Gelen raporda, “Alparslan Sarıkaya’nın ölümünün askerliğin sebep ve tesirinden kaynaklanmadığı” iddia edildi. Bunun üzerine dava reddedildi. Karara ilişkin istinaf başvurusu yapıldı. Kararın istinaf incelemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi tarafından yapıldı. Daire, 3 Aralık 2025 tarihinde istinaf başvurusunun kabulüne karar verdi ve yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına hükmetti. Kararın gerekçesinde Sarıkaya’nın vazife malulü sayılması gerektiği belirtilerek şöyle denildi:



ZORUNLU EĞİTİMDE

“Davacının oğlunun zorunlu eğitim kapsamında yapılan barfiks hareketinin ifası sırasında fenalaşmasıyla başlayan olayın oluş biçimi dikkate alındığında, beyin kanaması yaşadığı anlaşılan müteveffanın, bakılan bu davaya münhasıran değerlendirilmesi gereken bilgi ve belgelere göre ağır fiziksel efor sırasında rahatsızlanması ile başlayan süreç ve bu nedenle geçirdiği operasyonlar sonucunda gerçekleşen, temelinde de beyin kanaması olan ölüm olayının vazifeden ve vazifenin icrasından kaynaklandığı, bu haliyle ölümün vazifeden ve vazifenin etkisinden tamamen bağımsız olarak gerçekleştiğinden söz edilemeyeceği anlaşılmakla davacının, askerde vefat eden oğlunun vazife malulü sayılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

EMSAL KARAR

Ailenin avukatı İsmail Kılıç, istinaf mahkemesinin emsal nitelikte bir karar verdiğini belirterek, “Vatani görevini yaparken, yapılan spor eğitimi sırasında hayatını kaybeden askerlerimizin bu karar ile vazife malulü sayılma yolu açılmıştır. Askerimiz, vefatının ardından resmi tören yapılmasına rağmen, şahadet belgesi düzenlenmiş olmasına rağmen 28 yıl sonra şehit sayılabilmiştir” ifadelerini kullandı.