28 yıl sonra Bakırköy’de Özdemir’in dönüşü

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı İstanbul’un 39 ilçe belediye başkan adayından biri de Ali Talip Özdemir oldu. 71 yaşındaki Özdemir, Turgut Özal liderliğindeki ANAP döneminin önde gelen isimlerinden biriydi. Konya ve Bakırköy’de 16 yıl belediye başkanlığı, 3 dönem de bakanlık yaptı. 1991 -1996 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Ali Talip Özdemir, 40 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu hatırlatarak yıllar sonra AK Parti’den gelen adaylık sürecini Hürriyet’e şöyle anlattı:

DAVET ERDOĞAN’DAN

“Sayın Cumhurbaşkanımız lütfetti, çağırdı beni. 2.5 saatlik bir diyaloğumuz oldu. ‘Bir birikim var. Bunun böyle gitmemesi, İstanbul’a dönmesi lazım’ geldiğini söyledi. Benim kavgacı biri olmadığımı biliyor. Geri dönüşümün ilkini biz Osmaniye’de kurduk. Yakacık çöplüğünü ben kapattım. İlk Çevre Bakanlığı’nın kuruluşu... Hep ilkler var. En büyük şansım da çok güzel bir ilçe teşkilatı karşıladı beni.

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TEŞKİLAT SIRTINDA TAŞIDI

Bakırköy’e 1990 yılında geldiğimde ANAP’tan 27 tane aday vardı. Çok ünlü isimler vardı. Hepsi çok sıkıntı çekti. Ama burada hepsi sırtında taşıyor insanı. Güzel ve düzgün bir teşkilat var. AK Parti’de de en başta ilçe başkanının hakkıydı adaylık. Onun hakkına girdik ama hiç kaşını eğmedi, sağ olsun. Bizim yolumuzu açtı. Biz de bu şekilde bu hizmete talip olduk.

CHP’LİLERİN OYUNA DA TALİBİM

‘Arada fark var’ diyorlar. Bu fark hiç önemli değil. Biz çıkıp doğruları anlatacağız. Benim akçeli işlerle işim yok. Kavga da etmeyeceğiz. Eski belediye başkanı, arkadaşım; oturur eksikleri konuşuruz. Gerekirse ondan da fikir alırım. Bütün mesele vatandaşa hizmet etmek. Benim ismim Ali Talip yani. Hiç söylemeye gerek yok. CHP’lilerin de oyuna talibim. Biz kimseden farklı değiliz. ANAP Genel Başkanlığı yaptığım dönemde ilk açıklamalarımda şu vardı: Ben Kürt’üm, Aleviyim ve komünistim. Bu ülkedeki herkes benim kardeşim. Biz Bakırköy’ü alacağız. Hiç endişem yok. Öyle güzel potansiyel var ki.”