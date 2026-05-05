28 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti: Arızalanan aracını kontrol etmek isterken otomobil çarptı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 15:08

Şanlıurfa’da arızalanan aracını kontrol etmek için emniyet şeridine çeken amatör futbolcu Mustafa Balu (28), başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Ceylanpınar’a bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi’nde D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Ceylanpınar’dan Şanlıurfa kent merkezine doğru giden Mustafa Balu’nun kullandığı otomobil arıza yaptı. Balu, aracını emniyet şeridine çekerek kontrol etmek için indi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Halil B. yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde bulunan Balu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Balu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Balu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Balu’nun, Süper Amatör Lig’de mücadele eden Ceylanpınar Demirspor’da forma giydiği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

