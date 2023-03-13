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28 yaşındaki Beste, feci kazada hayatını kaybetti

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#Tekirdağ#Kaza#Beste Atakur
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 09:37

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde TIR'ı geçmek isterken arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu savrularak refüjdeki yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü Beste Atakur (28), hayatını kaybetti.

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Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Marmaraereğlisi-İstanbul kara yolunun belediye binası önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Beste Atakur yönetimindeki 59 AVA 703 plakalı otomobil, önünde giden TIR’ı geçmek için sol şeride geçti. Bu sırada arkasından hızla gelen U.C.Y. yönetimindeki 34 DS 7920 plakalı otomobil, hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Atakur'un kullandığı otomobil, refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil demir yığını haline dönüştü.

28 yaşındaki Beste, feci kazada hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan Beste Atakur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Atakur’un cansız bedeni Marmarareğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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28 yaşındaki Beste, feci kazada hayatını kaybetti

Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü U.C.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

28 yaşındaki Beste, feci kazada hayatını kaybetti

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#Tekirdağ#Kaza#Beste Atakur

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