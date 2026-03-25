28 üniversiteden 247 bölüm ilk 50’de… Türkiye QS’de rekor kırdı

LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’un (QS) Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması 2026 sonuçları açıklandı. Bu yılki sıralamada 100 ülkeden yaklaşık 1900 yükseköğretim kurumunun 55 akademik disiplindeki ve Beşeri Bilimler ve Sanat, Mühendislik ve Teknoloji, Yaşam Bilimleri ve Tıp, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yönetim olmak üzere 5 fakülte alanındaki 21 bini aşkın programı değerlendirildi.

BATI ASYA’NIN LİDERİ

Türkiye, 28 üniversiteden 247 programla Batı Asya’da en fazla temsil edilen ülke oldu. Ardından 196 kurum ile Suudi Arabistan ve 116 ile kurum Birleşik Arap Emirlikleri geldi. Türkiye’den sıralamaya giren programların 90’ı yükseldi, 44’ü geriledi, 74’ü yerini korudu, 39’u ise ilk kez listeye girdi.

ODTÜ YİNE İLK 10’DA

Türkiye’nin en yüksek derecesi önceki yıllarda da olduğu gibi ODTÜ’den geldi. Geçtiğimiz yıl 8’inci sırada yer alan ODTÜ, petrol mühendisliği alanında dünyada 10’uncu sıraya gerilese de Türkiye’nin ilk 10’daki tek başarısını elde etti. Aynı alanda İTÜ de bir basamak yükselerek 39’uncu sıraya çıktı. Böylece Türkiye’nin en yüksek iki derecesi petrol mühendisliği alanında oldu.

MÜHENDİSLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Mühendislik alanlarında da güçlü sonuçlar dikkat çekti. ODTÜ maden ve mineral mühendisliğinde 42’nci, İTÜ ise 43’üncü sırada yer aldı. Hacettepe Üniversitesi kütüphane ve bilgi yönetimi alanında 47’nci oldu ve ilk 50’de yer adı. Mimarlık ve yapılı çevre ile inşaat ve yapı mühendisliği alanlarında ODTÜ ve İTÜ, 51-100 bandında yer alırken, İstanbul Üniversitesi ilahiyat alanında aynı bantta listeye girdi. Sağlık alanlarında Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve geçtiğimiz yıl ilk kez listeye giren İstanbul Üniversitesi diş hekimliğinde 51-150 bandında sıralanırken, Hacettepe Üniversitesi hemşirelikte 51-100 bandında yer aldı. Gazi Üniversitesi eğitim alanında 100’den 88’inci sıraya yükselirken, İTÜ mühendislik ve teknoloji programı 79’dan 91’inci sıraya geriledi.

İTÜ 5 ALANDA İLK 100’DE

İlk 100’de en fazla derece elde eden Türk üniversitesi İTÜ oldu. Üniversite toplam 5 programla ilk 100’de yer aldı. ODTÜ ise 4 programla onu izledi. Türkiye’den en fazla alanda sıralamaya giren üniversite ise ODTÜ oldu. Üniversite 25 program ve 4 fakülte alanı girişiyle Türkiye’nin en geniş temsile sahip kurumu olarak öne çıktı. İTÜ, 22 program sayısıyla ikinci sırada yer alırken; Koç Üniversitesi 20, Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi 19’ar bölümle listede yer aldı. Sıralama genelinde en büyük yükselişi Sabancı Üniversitesi yaptı. Üniversitenin 8 alanı yükseldi, 1 alanı geriledi, 4 alanı yerini korudu. Bölüm bazında ise en fazla yükseliş gösteren üniversite Gazi Üniversitesi oldu. Gazi Üniversitesi’nde 6 alan yükseldi, 1 alan geriledi, 2 yeni alan sıralamaya girdi. İstanbul Üniversitesi ilahiyat alanında listeye doğrudan 51-100 bandında girerek dikkat çekti. İTÜ ise bilgisayar bilimi ve bilgi sistemleri alanında 201-250 bandından 152’nci sıraya yükselerek Türkiye’nin en fazla ilerleme kaydeden alanlarından birini oluşturdu.

Ben Sowter - QS Kıdemli Başkan Yardımcısı:

TÜRK OKULLARI GÖRÜNÜR OYUNCU

“Türkiye’nin QS alan sıralamalarındaki güçlü yükselişi, araştırma kalitesi, uluslararasılaşma ve sanayi uyumuna giderek daha fazla odaklanan bir sistemi yansıtıyor. Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde yürütülen reformlar, performans izleme, araştırma çıktısı ve küresel etkileşimi vurgularken; uluslararasılaşmayı da stratejik olarak öne çıkarıyor. Aynı zamanda artan araştırma üretimi ve daha güçlü üniversite-sanayi işbirlikleri rekabet gücünü pekiştiriyor ve Türkiye’yi küresel yükseköğretim sahnesinde giderek daha görünür bir oyuncu haline getiriyor.”