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Haber Giriş: 24.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

28 Şubat sanıklarının cezası onandı

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28 Şubat sanıklarının cezası onandı
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Daire, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da olduğu sanıkların, “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmalarında isabetsizlik bulunmadığına kanaat getirerek bu yöndeki istinaf başvurularını reddetti. Böylece sanıkların müebbet hapis cezası onaylandı.

İstinaf Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce karara bağlanan 103 sanığın yargılandığı davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Daire, 65 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçundan beraatına, 10’u hakkındaki kamu davasının ise zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen hükmü de hukuka uygun buldu. Daire, yerel mahkemenin karar verdiği 13 Nisan 2018’den sonra ölen ve yargılama sonucunda müebbete mahkum edilen sanıklar dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal, yargılama sonucunda beraat eden Ahmet Atalay Efeer, İzzettin Gürdal ve Hamza Özaltın yönünden kamu davasını ölüm nedeniyle düşürdü.

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