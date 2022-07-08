28 Şubat mağduruna helalleşme ziyareti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 28 Şubat sürecinde öğretmenlik görevine son verilen Sultan Kara ve ailesini ziyaret etti. Kara ailesinin kahvaltıda ağırladığı Kılıçdaroğlu, “Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım” dedi ve şunları söyledi:

YARALARI TEDAVİ ETMEK GEREKİYOR

“Birbirini anlayan, kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Öncülüğünü yapmak, çok çaba harcamak, geçmişteki yaraları tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi, helalleşmemiz ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Eşim Selvi Hanım ile birlikte bir öğretmenimizin kahvaltısındaydık. Önce bizi kabul ettikleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz 28 Şubat mağduru bir öğretmen. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak. Birinci sınıftaki çocuklara verdiği önemi, değeri, onlara nasıl kucak açtığını anlattı. 7 müfettişin kendisini nasıl sorguladığını, sonra görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanı hissettirmemek için özel çaba harcadığını da ifade etti.

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BİR HATA YAPTIK TELAFİ EDİLMELİ

Devletin, yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynuyorsunuz, bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de herkesin öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu meseleyi sistematik bir yolla ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözdüğünüz andan itibaren zaten devlet olarak o insanlarla helalleşmiş olursunuz. Bizim amacımız da bu ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.”