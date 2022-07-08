Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

28 Şubat mağduruna helalleşme ziyareti

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Helalleşme
28 Şubat mağduruna helalleşme ziyareti

28 Şubat mağduru öğretmen Sultan Kara’yı evinde ziyaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “16 ay öğretmenlik yapabilmiş. 7 müfettişin kendisini sorguladığını, görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığını da ifade etti. Devletin, yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım” dedi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 28 Şubat sürecinde öğretmenlik görevine son verilen Sultan Kara ve ailesini ziyaret etti. Kara ailesinin kahvaltıda ağırladığı Kılıçdaroğlu, “Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım” dedi ve şunları söyledi:

YARALARI TEDAVİ ETMEK GEREKİYOR

“Birbirini anlayan, kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Öncülüğünü yapmak, çok çaba harcamak, geçmişteki yaraları tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi, helalleşmemiz ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Eşim Selvi Hanım ile birlikte bir öğretmenimizin kahvaltısındaydık. Önce bizi kabul ettikleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz 28 Şubat mağduru bir öğretmen. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak. Birinci sınıftaki çocuklara verdiği önemi, değeri, onlara nasıl kucak açtığını anlattı. 7 müfettişin kendisini nasıl sorguladığını, sonra görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanı hissettirmemek için özel çaba harcadığını da ifade etti.

Haberin Devamı

BİR HATA YAPTIK TELAFİ EDİLMELİ

Devletin, yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynuyorsunuz, bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de herkesin öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu meseleyi sistematik bir yolla ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözdüğünüz andan itibaren zaten devlet olarak o insanlarla helalleşmiş olursunuz. Bizim amacımız da bu ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Helalleşme

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere
Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk