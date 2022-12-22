28 Şubat hükümlüsü Vural Avar, toprağa verildi

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Sincan F Tipi Cezaevi'nde yatan ve uzun süredir demans hastalığı ile mücadele eden eski Korgeneral Vural Avar, önceki gün sabaha karşı hayatını kaybetti. Avar için bugün Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Avar'ın eşi emekli Albay Tuna Avar ve yakınları ile CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldı. Törende Avar'ın silah arkadaşları, tabutun önünde asker selamı vererek saygı duruşunda bulundu. Avar'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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'EŞİM ÖLMEDİ, KALBİMDE YAŞIYOR'

Emekli Albay Tuna Avar, 64 yıllık evlilik süreçlerinde eşinin kendine çok güzel bir hayat yaşattığını belirterek, "Eşim çok hastaydı. Çok mücadele ettik ancak her raporda cezaevinde kalabilir yazısı olduğu için orada kaldı. Ne yazık ki hayatını cezaevinde kaybetti. Bugün cenazeyi almaya gittiğimizde teşekkür ettim, helalleştim onunla. Birlikte başarılı görevler yaptık. Çok sevildik, sayıldık. Bu herkese nasip olmayan bir şey. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu haksızlığı kabullenemiyorum. Benim için eşim ölmedi, kalbimde yaşıyor. O vatan şehidi oldu. Rütbeleri söküldüğü için askeri tören yapılmadı ancak sizlerin sayesinde bu kalabalıkla askeri törenden daha güzel bir tören yapıldı. Beni bu acı günümde yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.