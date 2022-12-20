28 Şubat hükümlüsü Vural Avar hayatını kaybetti

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28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Sincan F Tipi Cezaevi'nde yatan emekli korgeneral Vural Avar, bu sabah yapılan sayıma katılmadı. Odasına giden görevliler, Avar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Uzun süredir demans hastalığı ile mücadele eden ve kısa süre önce de düşme sonucu kaburgası kırılan Avar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Avar'ın cenazesi, perşembe günü Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vural Avar'ın yeğeni Sinan Avar, üzücü haberi sabah saatlerinde aldıklarını belirterek, "Ben amcamı 2 ay önce görmüştüm. O zaman durumu iyiydi. Moral ve motivasyonu da güzeldi ama son birkaç ay içerisinde tökezlemeye başladı. Sıkıntılar yaşamaya başladı. Demans hastalığı sürecinde tehlikeli zamanlar geçirdi. İlaç kullanması için çok uğraştık, çaba gösterdik. Ancak yaşanan süreçte ilaç tedavisini de sağlayamadık. Beraberinde Alzheimer da tetiklemeye başladı. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliyesi için de çaba gösterdik ama başaramadık. Süreç maalesef bir yerde tıkandı kaldı. Kendisini bugün bulunduğu cezaevinde kaybettik. Cezaevinden aldığımız bilgiye göre uykusunda vefat etmiş. Cezaevinde akşamki sayımda var ancak sabahki sayıma çıkmıyor. Çıkmadığı için de hemen koğuşuna gidiyorlar. Bakıyorlar ki hayatını kaybetmiş. Yengem de göz rahatsızlığından dolayı şehir dışına çıkmıştı. Sabah durumu yengeme de söyledik. O da şimdi yolda geliyor. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor ancak yapılan otopsinin ardından durum daha da netleşecek" dedi.

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