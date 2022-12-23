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28 Şubat hükümlüsü Avar’a eşinden hazin veda

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#28 Şubat#Vural Avar#Kocatepe Camisi
28 Şubat hükümlüsü Avar’a eşinden hazin veda
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde hayatını kaybeden emekli Korgeneral Vural Avar (85), Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Avar, Kocatepe Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çok sayıda CHP milletvekili ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez ve Şükrü Sina Gürel katıldı. Cenazeye Hava Kuvvetleri eski komutanları Abidin Ünal ve Aydoğan Babaoğlu, eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, emekli Koramiral Atilla Kezek, emekli Tümgeneral Rıdvan Ulugüler, emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, emekli Askeri Hâkim Ahmet Zeki Üçok da geldi . Cenazede taziyeleri kabul eden Tuna Avar, tabutun önündeki eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Avar,“Çok hastaydı, mücadele etti. Bu haksızlığı kabullenemiyorum. O vatan şehidi oldu” dedi.

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28 Şubat hükümlüsü Avar’a eşinden hazin veda

 

ER STATÜSÜ

28 Şubat davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli Avar’a, dava kapsamında rütbesi “er” yapıldığı için askeri tören düzenlenmedi.  

 

SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Vural Avar’ın avukatı Ümit Kara, müvekkilinin cezaevinde kalabileceği yönünde rapor veren doktorlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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#28 Şubat#Vural Avar#Kocatepe Camisi

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