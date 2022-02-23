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28 Şubat davasında sanıklar yeniden yargılama istedi

#Yargıtay#Namık Kemal Çalışkan#Sincan
28 Şubat davasında sanıklar yeniden yargılama istedi

Yargıtay’ın, 28 Şubat davasında hakkında bozma kararı verdiği 16 sanığın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı.

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Davanın 24 Ocak 2022 tarihinde yapılan duruşmasında, Sincan’da tankları yürüten komutan olarak bilinen emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan tanık olarak ilk defa dinlendi. Çalışkan, tankların Sincan’dan geçmesinin o dönem düzenlenen Kudüs gecesi ile ilgili olmadığını, planlamanın önceden yapıldığını söyledi:

KÖPRÜ KAPALIYDI SİNCAN’DAN GEÇTİK

“Ankara Çayı’nın üzerinden geçen tek şeritli dar köprü o dönemde inşaat halinde genişletme çalışmalarına tabi tutulduğundan biz zorunlu olarak tek geriye kalan güzergâh olan Etimesgut-Sincan meskun mahallinin bulunduğu güzergahı seçmek zorundaydık. Etimesgut-Sincan meskun mahalin içinden geçilmek bir zorunluluk idi onu ifade etmek istiyorum.”

AVUKATLAR İNFAZA DURDURMA TALEP ETTİ

Çalışkan’ın bu açıklamalarının ardından, sanıklar emekli generaller Fevzi Türkeri, Çetin Doğan, Erol Özkasnak ve Kenan Deniz’in avukatı Aykanat Kaçmaz, 21 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak, yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulması talebinde bulundu. Avukat Kaçmaz, “Hükümete ya da üyelerine yönelmemiş ve şiddet unsurunun da bulunmadığı anlaşılmış bulunmaktadır” dedi.

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#Yargıtay#Namık Kemal Çalışkan#Sincan

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